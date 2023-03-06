Депутат Госдумы объяснила, как будет работать паспорт семьи мобилизованного

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Светлана Бессараб отметила, что за каждой семьей мобилизованного будет приставлен социальный работник, который будет помогать решать проблемы.

Если граждане получили «паспорт семьи мобилизованного», то за ними закрепляется работник Социального фонда, который будет заботиться о всех нуждах, начиная от выплат и заканчивая трудоустройством. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, за семьями закрепят куратора, который самостоятельно будет определять, какая помощь необходима семье военного. Такой пилотный проект уже действовал в отдельных регионах России. Он показал свою эффективность.

В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путиным дал поручение создать государственный специальный фонд помощи мобилизованным, а также помочь семьям погибших военнослужащих и сделать специальную программу по поддержке военных семей, когда за каждыми будет прикреплен работник социального фонда России.

В свете всех этих событий «паспорт семьи мобилизованного» — это та программа, которая поможет упростить все эти действия. По списку мобилизованных можно будет поставить те приоритетные задачи, по которым будем двигаться помощь для решения проблем военнослужащих и их семей.

«Для получения паспорта нужно обратиться через портал Госулуг, можно через МФЦ, через соответствующие социальный контактный центр социального фонда», — объяснила депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал идею проекта по созданию «паспорта семьи мобилизованного». Российский лидер отметил, что поддержка родных и близких мобилизованных остается первостепенной задачей государства.