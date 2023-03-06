Семейный психолог объяснил, почему Бородина ограничивает общение детей с бывшим мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Телеведущая категорически против, чтобы бывший муж знакомил их ребенка со своей нынешней женщиной. Почему она так настроена?

Телеведущая Ксения Бородина разрешает бывшему мужу видеться с дочерью только при одном условии — рядом не должно быть его нынешней избранницы. Почему знаменитость придерживается такой позиции и можно ли разрешать отцу видеться с ребенком только наедине в эксклюзивной беседе 5-tv.ru объяснил семейный психолог Андрей Зберовский.

Такие ситуации, как отметил эксперт, возникают из-за отсутствия конкретных правил в Семейном кодексе РФ. После развода взаимоотношения родителей не регулируются, что существенно усложняет общение одного из родителей с ребенком.

«Соответственно, женщине неприятно, когда ее родной ребенок общается с другой избранницей ее бывшего мужа. Это обычная человеческая неприязнь, которую можно понять. Это обычная ревность, материнское беспокойство за то, что другая женщина влюбит в себя ребенка, подружит с собой и это приведет к потере управляемости ребенком, потери контроля, влияния и к уменьшению любви», — объяснил психолог.

Кроме того, новая женщина отца может начать манипулировать его ребенком и настраивать против родной матери. Именно поэтому, считает эксперт, Ксения Бородина просит бывшего мужа не знакомить дочь с новой женщиной.

«Хотя, конечно, это противоречит Семейному кодексу, ведь это никак там не описывается, там нет такого запрета», — подчеркнул Зберовский.

Семейный психолог посоветовал в таких ситуациях мамам все же разрешать ребенку общаться с отцами, а отцам — учитывать позицию бывшей супруги и все же встречаться с детьми без участия другой женщины.

Зберовский добавил, что считает Ксению Бородину хорошей мамой и пожелал ей успехов в воспитании детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина хочет родить еще одного ребенка.