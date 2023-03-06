Кинологи Петербурга обучают собак отыскивать брошенные ВСУ боеприпасы
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Фото, видео: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Хвостатые саперы помогут спасти человеческие жизни от смертоносных натовских снарядов.
В Ленобласти кинологи Росгвардии учат своих подопечных искать боеприпасы, которые применяют страны НАТО. Служебные собаки принимают участие в испытаниях новейших имитаторов запахов взрывчатых веществ.
На учениях животных тренируют находить снаряды, замаскированные в автомобильной технике, на объектах городской инфраструктуры, а также в полевых условиях. В будущем это поможет бойцам эффективно и безопасно разминировать территории, которые покидают формирования ВСУ.