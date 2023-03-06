Мать года: Ольга Орлова бросила новорожденную дочь ради отдыха на море

Родившая месяц назад Ольга Орлова собирается улетать в отпуск без ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lomokhova

Период восстановления после родов проходит у телеведущей слишком быстро.

Телеведущая Ольга Орлова собирается улетать в отпуск и оставить свою месячную дочку дома. В своих социальных сетях знаменитость рассказала, что уже собирает чемоданы. Виной всему — день рождения ее подруги Ксении Бородиной, которая решила провести юбилей вместе с подругами за рубежом.

«Вот и появляется новый повод для осуждений», — с иронией написала телеведущая.

Интернет-пользователи поинтересовались, с кем же Орлова оставит свою маленькую дочь Аню. На это Орлова ответила фотографией, на которой ее собака Дина лежит рядом с ребенком.

«Она охраняет Аню и нянчит ее 24/7», — отметила знаменитость.

На самом деле у малышки есть няня, которую Орлова выбрала еще до родов. Тем не менее, поклонники осудили действия певицы и упрекнули ее в пренебрежении своим маленьким ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова удивила публику своей диетой после родов.