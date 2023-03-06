Мог ли муж принести домой сифилис из бани? Ответ врача

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Врач Ермолаева рассказала, в каких общественных местах нельзя заразиться венерическим заболеванием и почему.

Зачастую неблаговерные мужчины могут принести домой различные заболевания, которые передаются половым путем. На вопрос жены «Откуда?» они отвечают, что были в бане или в других общественных местах, где были обнажены. Можно ли из общественного места принести сифилис рассказала врач-акушер-гинеколог Елена Ермолаева, сообщает издание aif.ru.

Ермолаева ответила, что возбудители инфекций, передаваемых половым путем, не выживают во внешней среде. Они не могут долго жить вне человеческого организма. Поэтому ими нельзя заразиться в бане, в бассейне, в общественном транспорте, через стульчак унитаза или на пляже.

Международные исследования указывают на то, что есть вероятность заражения некоторыми вирусами через пользование общими полотенцами, постельным и нижним бельем, а также зубными щетками, мочалками и мылом. Но это возможно только при соприкосновении слизистых оболочек здорового человека с зараженной поверхностью. Также важным условием выживания вируса на этой поверхности — схожесть среды с организмом человека: должна быть аналогичная температура и влажность. Если этих факторов нет, то вирус погибнет моментально.

Важно помнить, что такие предметы личной гигиены, как полотенца, мочалки, зубные щетки и нижнее белье, бритвенные станки должны быть строго индивидуальны. Нельзя пользоваться или одалживать их у других. Поэтому если вы забыли свою мочалку, то не стоит использовать даже мочалку лучшей подруги.

У инфекций, передаваемых половым путем, длительный инкубационный период. Где-то до трех месяцев. Поэтому если есть основания для беспокойства, то нужно обратиться к врачу и сдать анализы при появлении первых же признаков.

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