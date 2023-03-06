Суд в Минске приговорил Тихановскую заочно к 15 годам колонии

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Прокуратура требовала для самопровозглашенного «лидера Белоруссии» 19 лет лишения свободы по обвинению в антигосударственном заговоре.

Суд в Минске приговорил заочно экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля прокуратура Белоруссии потребовала приговорить Тихановскую к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 37 тысяч белорусских рублей (около одного миллиона рублей — Прим. ред.).

В начале декабря прошлого года Следственный комитет республики завершил расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета, в том числе Светланы Тихановской. Их дела передали генеральному прокурору для направления в суд.

Прокурор потребовал признать обвиняемых виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Также отмечается, что обвиняемые действовали неконституционным путем и создавали экстремистские формирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что католики Белоруссии не приняли поздравление самопровозглашенного «лидера Белоруссии» Светланы Тихановской.