В США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины

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Первые машины должны прибыть в зону спецоперации в середине апреля, однако целесообразность их использования до сих пор обсуждается.

Несмотря на очень мощную броню, британские танки Challenger 2 не смогут серьезно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Издание уточняет, что первые Challenger 2 должны появиться на Украине в середине апреля, однако пригодность этих танков для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор оспаривается. Все дело в нескольких особенностях британских бронемашин, которые ограничивают их эффективность на украинском фронте, говорится в статье.

В частности, в Challenger 2 до сих пор используется нарезное орудие в отличие от современных западных и российских танков, где установлены гладкоствольные пушки. Устаревший тип орудия значительно снижает мощность и точность огня и ограничивает совместимость с боеприпасами других западных танках, таких как Leopard 2. Кроме того, для Challenger 2 не существует осколочных снарядов, что снижает его эффективность в борьбе с пехотой.

Кроме того, на британских танках установлены тепловизоры первого поколения, которые намного уступают даже тем, что установлены на модернизированных советских танках, не говоря уже о топовых российских Т-90М, оснащенных тепловизионными прицелами третьего поколения.

«Что же касается защиты, несмотря на прекрасно бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты. Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации», — констатируют авторы статьи.

Наконец, вызывает вопросы высокие потребности в техобслуживании Challenger 2 и способности украинской армии поддерживать их эксплуатацию, заключает издание.

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