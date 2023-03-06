Жители Петербурга смогли насладиться северным сиянием

Фото, видео: www.globallookpress.com / George Zakharchuk; 5-tv.ru

Редкое природное явление стало доступно благодаря очистившемуся небосклону.

Жителям Петербурга подарок сделала погода: после снегопада серое небо прояснилось и засияло. Природное явление жители наблюдали прямо из окон многоэтажек. Хотя обычно так отчетливо рассмотреть полярное сияние можно только за городом.

А пассажиры ночного рейса Кировск-Петербург, в это время прильнули к иллюминаторам, чтобы запечатлеть буйство красок. Уникальными снимками они теперь делятся в соц сетях.