Омолодившаяся вдова Этуша стала неузнаваемой в новом образе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Жена покойного актера продолжает следить за собой даже после смерти любимого супруга.

Елена Этуш является четвертой супругой актера Владимира Этуша. Она работала учительницей английского языка и прожила со знаменитым мужем почти двадцать лет. Правда, идиллия кончилась в 2019 году, артист скончался в 96 лет и оставил свою возлюбленную.

Уход любимого стал серьезным ударом для преподавательницы, после смерти звезды она посвятила свою жизнь увековечиванию памяти великого супруга. Благодаря ей вышла книга воспоминаний, появился памятник в деревне Долганиха Московской области, где у актера была дача. Также именно благодаря стараниям Елены Этуш покойному артисту установили мемориальную доску на доме в Гранатном переулке столицы.

При этом знаменитая учительница не забывает и о себе. Как сообщает издание dni.ru, красавица ухаживает за собой и даже не боится кардинальных перемен. Недавно женщина продемонстрировала новую прическу. На этот раз вдова Этуша коротко постриглась. Поклонники положительно оценили внешний вид красавицы и отметили, что она сильно помолодела.

«Надоели длинные волосы, да здравствует снова короткая стрижка!» — радостно сообщила 58-летняя преподавательница.

Елена Этуш сделала короткую стрижку. Фото: Facebook* / Елена Этуш

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Этуша раскрыла свое тайное пристрастие, появившееся после смерти мужа.

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