«Негласная вовлеченность»: Захарова осудила Запад после покушения на Малофеева

Мария Захарова осудила Запад за молчание о покушении на Константина Малофеева

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Российского журналиста пытались убить украинские диверсанты.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала покушение на Константина Малофеева. По мнению спикера, к произошедшему напрямую причастны западные страны, которые в этой ситуации предпочли просто отмалчиваться.

«Молчание западных режимов в связи с покушением на основателя телеканала „Царьград“ Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что подобная реакция от западных стран неестественна, потому что обычно они активно высказывают по поводу притеснения журналистов. Однако покушение на российского журналиста оставило их равнодушными.

Известно, что украинские диверсанты установили под автомобиль Константина Малофеева взрывное устройство, которое было обнаружено сотрудниками ФСБ. Они оперативно разминировали машину и установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин России, воюющий на стороне Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава «Царьграда» Малофеев прокомментировал покушение.