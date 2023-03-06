В Минобороны рассказали о достижениях ВС РФ на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ

За минувшие стуки российские солдаты смогли ликвидировать до 225 боевиков личного состава ВСУ под Донецком.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о результатах проведения спецоперации на донецком направлении за минувшие сутки. По словам генерал-лейтенанта, ВС РФ ликвидировали около 225 боевиков киевского режима в ДНР.

«В ходе продолжения активных действий подразделений „Южной“ группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих», — прокомментировал Конашенков.

В военном ведомстве добавили, что российская сторона смогла уничтожить девять боевых бронированных и пять боевых машин пехоты, стоящих на вооружении ВСУ. Также были выведены из строя пять украинских пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

«Кроме того, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ», — отметили в Минобороны.

Конашенков сообщил также об уничтожении в ДНР радиолокационной станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37, произведенной в Соединенных Штатах.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 под Донецком.