Армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29

Минобороны РФ сообщило об уничтожении истребителей Су-27 и МиГ-29 и вертолета Ми-8 ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ

Также в районе Новопавловки на территории Донецкой народной республики был сбит вертолет Ми-8.

Два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 были уничтожены истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области и города Красноармейск. Кроме этого, в районе Новопавловки на территории Донецкой народной республики был сбит вертолет Ми-8, сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в брифинге.

Также Конашенков уточнил, при каких обстоятельствах был уничтожен истребитель МиГ-29. Он был сбит российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом был заснят на видео. Армия России стала испытывать высокоточные боеприпасы нового поколения. Они предназначаются для ликвидации военной техники, вооружения и пунктов управления украинских войск.