Мужчину с муляжом гранаты задержали в Домодедово, он угрожал взорвать военкомат
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Предположительно, злоумышленник до этого сбежал из воинской части.
Мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать военкомат, задержали в Домодедово. Как стало известно 5-tv.ru, машину с одетым в камуфляж мужчиной остановили на Набережной улице. При нем полицейские обнаружили гранату, после чего они перекрыли улицу и вызвали саперов и сотрудников ФСБ.
По предварительной информации, незадолго до задержания мужчина сбежал из воинской части, после чего пришел в военкомат с гранатой и сказал, что всех подорвет, а затем убежал.
Позднее стало известно, что злоумышленник угрожал взорвать муляжом боеприпаса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Томской области школьники нашли и взорвали гранату.
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru