В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8
Денис Птицын 34
Фото: © РИА Новости / Василий Крестьянинов
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.
На месте работают спецслужбы.
«Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», — добавил губернатор.
Происшествие, по некоторым данным, произошло на берегу реки Дон, у берегового укрепления. Никто в результате инцидента не пострадал.