Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Из тела мальчика, раненного украинскими диверсантами, извлекли пулю натовского образца.

Вовлеченность НАТО в российско-украинский конфликт продолжает расти, о чем свидетельствует причастность Североатлантического альянса к недавнему теракту в Брянской области. По неофициальным данным, из тела мальчика, раненного украинскими диверсантами, извлекли пулю натовского образца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинская армия всегда использовала разные боеприпасы, в том числе и натовские.

«Это то, о чем мы говорим неоднократно, упоминая растущую вовлеченность НАТО в этот конфликт. Важно, из чьих рук выпущена пуля. Все квалификации произошедшему были даны, это террористический акт», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.

В МИД РФ уже заявили, что намерены разобраться с вопросом квалификации стран НАТО как соучастников преступления. В результате нападения украинских диверсантов на приграничную территорию Брянской области погибли два человека и пострадал ребенок. Террористы стреляли по мирным жителям, включая детей, и брали безоружных людей в плен. В течение нескольких часов преступников удалось вытеснить на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал президент России Владимир Путин о теракте в Брянской области.