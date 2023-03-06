ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области

Жертв и пострадавших нет, но село полностью обесточено.

Приграничную территорию в Курской области обстреливают со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По уточненным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют населенный пункт Искра в Хомутовском районе. Там проживает 23 человека. По сообщению губернатора, пострадавших в результате обстрела нет, однако в селе повреждено электроснабжение.

«Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту», — сообщил Роман Старовойт.

До этого, ранним утром, в Белгородской области была пресечена попытка атаки со стороны Украины. Власти региона сообщили, что система ПВО сбила три ракеты. Известно, что в результате инцидента пострадал мужчина, которого с осколочным ранением руки доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о нападении украинских террористов в Брянской области.