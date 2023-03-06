В США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»

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Западные эксперты и политики воспринимали Nоrd Stеаm как потенциальную угрозу для экономики. Кто же на самом деле решил «обезопасить» Европу от российского газа?

В США сообщили, что американские СМИ замалчивают правду о причастности президента Джо Байдена ко взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Журнал The American Spectator опубликовал материал, в котором заявил о правдоподобности расследования американского журналиста Сеймура Херша.

По словам автора, версия Херша о причастности Вашингтона к диверсиям похожа на правду, однако американские источники продолжают игнорировать эту тему. Причина заключается в том, отмечается в материале, что правда не интересна западному обществу.

«Тревожным сигналом является полное отсутствие освещения в СМИ статьи Херша и официальных расследований. Никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому открытому конфликту с Россией», — написано в статье.

Журнал подчеркнул, что расследование Херша, в основном, строилось на данных анонимных источников, однако выводы звучат правдиво на фоне заявлений Байдена. Тот незадолго до взрывах на Nord Steam обещал положить конец российскому газопроводу.

Автор добавил, что поддержка «Северного потока» со стороны ФРГ привела бы к увеличению поставок дешевого российского газа в Европу. Политики и эксперты за рубежом воспринимали российские газопроводы как потенциальную угрозу: они могли увеличить доходы России и создать «зияющую дыру» в экономических санкциях против Москвы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопровода расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали единственного подозреваемого в подрыве ниток «Северных потоков».