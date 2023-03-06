Деньги кончились? Принц Гарри нашел новый способ заработать на тайнах семьи

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Справляться со своими травмами гораздо интереснее, когда получаешь за них «зарплату».

Герцог Сассекский снова в поисках наживы. Только недавно он выпустил мемуары, участвовал в многочисленных интервью и сдал свою семью с потрохами, лишь бы получить заветную сумму. Однако скандал вокруг королевских родственников утих, люди уже забыли о грязном белье Букингемского дворца. Вместе с этим кошелек непутевого принца заметно истощился. Пришлось срочно придумывать очередные уловки, чтобы не остаться без гроша.

Ходить за «новой зарплатой» далеко не пришлось. Принц Гарри всегда позиционировал себя в качестве жертвы, которую принижали в семье. По сценарию, такой печальной личности нужен психотерапевт. Умный доктор поможет пережить бедняге травмы детства и наверняка получит вознаграждение. Правда, плату в этой схеме получит не только старательный «мозгоправ», но и его тоскующий клиент. Герцог Сассекский намерен продавать запись своих разговоров с психотерапевтом.

Речь идет о встрече в прямом эфире с Габором Мате — врачом, специализирующимся на борьбе с травмами и стрессом. Ему Гарри в красках рассказал, что на самом деле значит для него Меган Маркл и какую роль красавица сыграла своим появлением.

«Моя жена спасла меня. Я застрял в этом мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться. Моя жена — исключительный человек, и я бесконечно благодарен ей за мудрость и свободу, которые она смогла дать мне», — заявил Герцог Сассекский в беседе с доктором.

При этом послушать разговор с Мате мог любой человек, которому не жалко отдать за это 33 доллара (около двух с половиной тысяч рублей — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько принц Гарри заработал на продаже тайн своей семьи.