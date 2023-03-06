Подельник убийцы Дугиной признал вину и раскаялся

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На заседании решаются технические вопросы, но оба подозреваемых в подделке документов уже сознались в содеянном.

В суде Тулы проходит рассмотрение дела, связанного с убийством Дарьи Дугиной. Ожидается, что на заседании решится, когда начнется основной суд. Также будет избрана мера пресечения одному из подсудимых.

Подельник Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев из зала Пролетарского суда Тулы.

Признание озвучил его адвокат, так как подсудимый был доставлен на лечение в больницу ФСИН, а в настоящее время тот находится на карантине.

Второй фигурант дела Александр Сучков заявил, что признает вину частично. Он отметил, что согласно следствию, он не признает тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления.

Мужчин обвиняют в подделке документов, они проходят по статье 327 УК РФ о подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления.