Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уже с первого выстрела снаряд попал прямо в ангар, в котором находилась техника украинских боевиков.

На Украине задействовали высокоточные боеприпасы нового поколения. Они предназначаются для ликвидации военной техники, вооружения и пунктов управления противника. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Боеприпас использовали для уничтожения ангара ВСУ, российские разведчики выявили его местоположение при помощи беспилотника. В этом здании украинские националисты укрывали боевую бронетехнику, проводили обслуживание и ремонтировали ее.

Российские войска нанесли удар посредством новейшего высокоточного боеприпаса. Уже с первого выстрела он попал прямо в центр ангара. Снаряд пробил перекрытие и взорвался уже внутри помещения, уничтожив и повредив находящуюся там бронированную технику и украинские автомобили.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне специальной военной операции. В одном видео 5-tv.ru собрал лучшие кадры за день. Сначала была показана работа артиллерийских установок «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, а после расчеты уже самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО).