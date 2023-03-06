«Случилось закономерно»: Бородина высказалась о разводе Африкантовой и Капаклы

Фото: Instagram* / marina_afrika

Знаменитая пара рассталась после шести лет брака из-за измены. Кто виноват?

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировал развод Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Пара построила отношения на телепроекте, и Бородина наблюдала за развитием с самого начала.

«Я свое мнение сказала, когда они еще были участниками проекта. Что ничего не выйдет», — заявила блогерша в своих соцсетях.

По ее мнению, Африкантова выбирает мужчин, которые подавляют ее как личность, отсюда и неудачи в личной жизни, происходящие закономерно. Бородина отметила, что Марина просто боится быть с мужчиной слабее себя, забывая о том, что в отношениях нужно быть партнерами и уважать друг друга.

Марина Африкантова и Роман Капаклы поженились шесть лет назад. Блогерша уличила мужа в измене, а он, в свою очередь, публично оправдал себя и заявил, что поступить так его вынудили определенные обстоятельства. При этом Капаклы отметил, что в расставании пары виноваты они оба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марина Африкантова переживает измену мужа.

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