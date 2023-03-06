ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Террористы намеревались подорвать автомобиль бизнесмена.

ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали взорвать автомобиль бизнесмена.

По предварительным данным оперативных служб, покушение организовал гражданин РФ Денис Капустин. Спецслужбы выяснили, что именно он основал подразделение русских добровольцев, воюющих на стороне Украины и действующих под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).

В пресс-службе ФСБ сообщили, что покушение планировалось по той же схеме, по которой была убита Дарья Дугина. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник прикрепляет, предположительно, взрывное устройство под машину Малофеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов.