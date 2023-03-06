Полковник Матвийчук перечислил способы борьбы с украинскими беспилотниками

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По словам экс-офицера спецназа, стратегия по ликвидации беспилотников не разработана полностью, но есть пробное использование аэростатов.

Полковник Матвийчук назвал три способа с помощью которых можно защитить объекты от беспилотников. Первый — отключение, второй — подрыв и третий — аэростаты. Об этом рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

При радиоэлектронном способе, когда отключается система управления беспилотников, они падают. Также есть физическое уничтожение: тут работают зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и «Панцирь».

«Последнее — это аэростаты. Их можно применять по тому принципу, по которому мы их использовали во время Второй мировой войны. Они затрудняют продвижение к намеченной цели. Беспилотнику нужно маневрировать, обходить», — сказал Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU.

Если беспилотники попадают в аэростаты, то отключаются как обычные снаряды. По словам Матвийчука, стратегия по ликвидации беспилотников еще не разработана полностью, но пробное использование аэростатов уже ведется.

Беспилотный летательный аппарат — оружие нового поколения. Определенной тактики по уничтожению беспилотников еще нет, отмечает Матвийчук. Однако он указал, что есть разработки по применению аэростатов как метода радиоэлектронного подавления и физической преграды.

«Аэростат стоит, на нем находится аппаратура, которая ведет разведку и подавление. А также выступает в качестве физического препятствия для полетов», — объяснил военный.

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