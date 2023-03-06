Фото: www.globallookpress.com / Olga Loskutova

Вокруг знаменитой красавицы всегда было много поклонников. Как именно им удавалось привлечь ее внимание?

Анна Семенович многим россиянам известна как певица из группы «Блестящие». Сейчас артистка вспоминает об этом времени с улыбкой, тогда у нее только начиналась карьера. Несмотря на множество поклонников, тогда вокруг коллектива все равно ходили разного рода слухи. Например, что солистки группы оказывали услуги интимного характера на корпоративах. Этот домысел Семенович с возмущением опровергла.

«Это такая же сказка, как и то, что все блондинки глупые. Полный бред! Такого никогда не было! Ни одна из солисток группы „Блестящие“ нигде не оставалась на ночь, поэтому не надо мне тут. <…> Может быть, продюсеру предлагали, но лично нам никто. Они же знали нас — девочки были в отношениях, у всех были молодые люди», — заявила исполнительница в шоу «Злые языки» на Rutube-канале.

По словам Анны, в те времена ее сердце было занято. Вокалистка влюбилась в парня, имя которого раскрывать не стала. Единственное, что известно о том мужчине — он был достаточно состоятельным.

Сейчас же о личной жизни исполнительница почти не рассказывает. Недавно звезда призналась, что пересмотрела отношение к мужчинам. По ее мнению, почти каждая женщина может столкнуться с изменой возлюбленного. Сама вокалистка может простить такое предательство, но с учетом всех обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович после трижды перенесенного COVID-19 приковал к постели непонятный недуг.