Гладков: система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Повреждено несколько фасадов зданий и ЛЭП. Также пострадал местный житель.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новом Осколе, сбив три ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На данный момент известном об одном пострадавшем. Местный житель получил осколочное ранение руки.

«Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.

В феврале Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела села Новая Таволжанка украинской стороной.

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