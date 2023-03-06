Африкантова об измене мужа: «Просто переметнулся к этой брынзе»

Фото: Instagram* / marina_afrika

Звезда «Дома-2» раскрыла правду о тайном романе бывшего, который он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова превратила соцсети в свой дневник. В нем она в деталях обсуждает с подписчиками коварную измену супруга Романа Капаклы с девушкой из общей компании друзей — Татьяной Мусульбес. Судя по всему, фанаты развалившейся пары уже не рассчитывают на примирение и воссоединение. Выяснилось, что Капаклы давно тайно встречался с любовницей, а приятели его покрывали.

Африкантова тяжело переживает расставание, даже отправилась на терапию с психологом, чтобы привести чувства в порядок. Эффект пока оказывается непродолжительным. Стоит нахлынуть эмоциям и в сеть льются неприглядные подробности личной жизни всех героев скандала.

«Я думала, мне уже легче. Сегодня проснулась с мыслью, какой же Рома все-таки мерзкий. При живой жене """"""""" (спать. — Прим. ред.) с этой """""" (легкодоступной. — Прим. ред.) и делать вид, что так и должно быть, чувства прошли, извини… Еще и внаглую это скрывать, типа он один ходит по Бали. Жуть просто. Как это низко. Он вообще вдумывается, как поступает, или такой же беспринципный, как эта Таня?» — рассуждает Африкантова.

Звезда «Дома-2» уверена, что ее экс-супруг не знал, как выйти из отношений и придумал самый ужасный план из возможных. Он решил довести брак до точки кипения, вынудить жену бросить его, а потом еще и притвориться жертвой, брошенной в объятия жгучей брюнетки.

Романтическая связь, флирт между Романом и Татьяной, по результатам расследования Африкантовой, длится около шести-восьми месяцев. Как отметила обманутая супруга, она не стала бы мучить мужа, сказала бы ему правду, если бы влюбилась.

«Просто переметнулся к этой брынзе и даже не нашел смелости поговорить! Специально меня доводил, чтобы я подала на развод, а он типа хороший: „Маринка меня бросила, не я!“ Не мужской поступок! Мозг надо качать, а не мышцы», — написала в соцсетях разочарованная звезда.

Марина Африкантова и Роман Капаклы были женаты шесть лет. Блондинка поймала мужа с поличным — застала в постели с Мусульбес.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роман Капаклы неожиданным образом оправдался за измену.

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