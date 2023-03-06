Больше не вернется: куда отправили пугавшего жителей Приморья тигра

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Теперь, оказавшись в новом месте, хищник сможет найти себе подругу и, возможно, обзавестись семьей.

Двухсоткилограммовый монстр годами терроризировал несколько населенных пунктов Приморского края — гонялся за людьми и поедал домашних собак. Только за одну прошлую зиму погибших псов набралось сразу 27. Теперь страданиям местных жителей пришел конец — душегуба депортируют. Куда его теперь отправят — знает корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Этого неуловимого хищника искали по всему Приморскому краю. Больше года он держал в страхе несколько населенных пунктов, а в ловушку, установленную инспекторами охотнадзора, угодил только сейчас. На кадрах с камер наблюдения хищник гуляет у хоккейной площадки, где днем играют дети. Вот за кем-то гонится, пробегая всего в нескольких метрах от человека. Скорее всего, жертвой дикой кошки стал очередная собака.

Прошлой зимой тигр загрыз 27 собак. И еще семь уже в этом году. К счастью, на пути хищника никогда не оказывались люди. Такая встреча могла закончиться трагедией.

Охотник тайги оказался настолько большим, что еле поместился в перевозку. Сдвижным люком ему чуть не прищемили ухо. Перед тем как выпустить тигра в тайгу, его осмотрели в реабилитационном центре для диких животных. Это тоже целая операция.

Винтовка заряжена снотворным. Через несколько минут тигр засыпает и несколько человек на носилках переносят его в медкабинет. Обратите внимание на весы — 200 килограммов ровно.

Даже в спящем состоянии огромный тигр с обнаженными клыками выглядит устрашающе. Ветеринары сделали рентген лапы, которая и угодила в ловушку. Это такой щадящий капкан. После него остается отек, но шкура и тем более кость не травмируется.

После медобследования тигра загружают обратно — в бокс. В этот раз в опасности оказался нос, но обошлось.

Внедорожники пробирались несколько часов в таежные дебри, чтобы тигр отсюда точно не дошел до населенного пункта. Приехали только к утру. Вот он — самый ответственный момент.

«До ближайшего населенного пункта 50-80 километров. Как раз здесь тигру будет хорошо, прекрасно. Тем более, он найдет себе здесь подругу», — сказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

На хищника надели специальный ошейник, как и на остальных его собратьев. Маячки показывают, где именно находится краснокнижные кошки. В этом районе других самцов нет, поэтому, как рассчитывают инспекторы, еды этому тигру должно хватить. И в населенные пункты он больше не вернется.