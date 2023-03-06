Подарок с «душком»: как не купить на 8 Марта контрафактные духи и парфюм

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Походы по магазинам — процесс нелегкий, и не все, даже самые брутальные и выносливые мужчины, способны выдержать это. А еще сложнее выбрать безопасный подарок.

Пять тысяч жалоб на нескачественную парфюмерию оставили россияне всего за десять дней февраля. Сезон гендерных праздников обнажил старые проблемы индустрии: количество контрафакта растет пропорционально среднему чеку подарка.

Появилась и система борьбы с подделками, правда далеко не все о ней знают и продолжают покупать духи даже в обычных палатках. Корреспондент «Известий» Екатерина Моран узнала, что бывает с теми, кто пытается так сэкономить.