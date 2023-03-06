Актриса Алина Ланина рассказала о жизненных трудностях: «Я не в потоке, не в ресурсе»

Актриса Алина Ланина рассказала о своих неудачах в день рождения

Фото: Кадр из сериала «Формула преступления»

Звезда сериала «СашаТаня» честно рассказала поклонникам о своих проблемах и неудачах.

Актриса Алина Ланина в свой 34-й день рождения заявила, что недовольна жизнью. Многими ее аспектами. В том числе одним из подарков — кто-то из близких вручил артистке тонометр. Но несмотря на неудачи и проблемы, которых звезда сериала «СашаТаня» пережила немало в последнее время, она все равно счастлива, потому что продолжает «любить и чувствовать».

Незадолго до дня рождения актриса стала мамой во второй раз. У ее двухлетнего сына Льва появилась сестренка, которую назвали Надеждой. Об отношениях с супругом звезда говорит нечасто. Однако и в браке, по ее словам, были сложности, едва не приведшие к разводу. Даже заявление было подано, но кризис удалось пережить, и все наладилось.

Помимо конфликта с супругом Ланина за последний год пережила профессиональный кризис, оставаясь без работы. Дом мечты пришлось продать до завершения строительства, а новый вариант жилья долго не находился. В этот же момент пришлось экстренно покидать съемное жилье и искать новое.

«Сегодня мне 34. Я не в потоке, не в ресурсе, недовольна карьерным ростом, фигурой и опустошенным инвестиционным счетом. И все равно счастлива, потому что продолжаю любить и чувствовать», — поделилась Ланина.

По словам актрисы, к концу 2022-го ей удалось спасти брак, найти новый дом и дизайнера для ремонта купить машину, получить роль в новом сезоне «СашаТаня» и немного расслабиться перед важным событием — рождением дочери.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алина Ланина рассказала, как ей удавалось скрывать растущий живот и сниматься в сериалах на последних сроках беременности.