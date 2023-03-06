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В результате было уничтожено шесть украинских боевиков. С российской стороны потерь нет.

Засада в одном из зданий на окраине поселка в зоне СВО не помогла ВСУ остановить продвижение российских десантников. Разведка ВДВ сообщила о противнике нашей штурмовой группе. Подойдя к зданию, военные создали дымовую завесу и забросали его гранатами.

Понеся потери, украинские военные были вынуждены отступить, а поселок, где они укрывались, перешел под контроль российских сил. Всего, по данным Минобороны, было уничтожено шесть солдат ВСУ. С российской стороны потерь нет.