ДТП под Нижним Новгородом унесло жизни двоих детей

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До приезда скорой скончался еще один человек — водитель Niva.

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате серьезной аварии под Нижним Новгородом. На скользкой дороге водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Там он сначала лоб в лоб столкнулся с автомобилем Niva, а затем влетел в Hyundai, снес дорожное ограждение и завалился в кювет.

Водитель Niva погиб еще до приезда скорой помощи. Всех, кто был в Hyundai и четверых пассажиров автобуса отвезли в больницу.

Как известно, среди госпитализированных были две девочки девяти лет и трех лет. Они поступили в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия враче, дети скончались. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.