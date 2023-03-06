Стрелял, пока не опустела обойма: зачем нетрезвый мужчина открыл огонь в центре Петербурга

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Пока подозреваемый мужчина задержан. Ему грозит реальный срок.

В перестрелке на улице Рубинштейна пострадал, как стало известно, еще и ребенок! Именно к нему пристал изрядно выпивший прохожий Дмитрий — он настолько рьяно начал требовать общения, что за подростка пришлось заступиться администратору бара, но

спасение ребенка обернулось для него тремя попаданиями из травмата. Все подробности ЧП в центре Петербурга — у Александра Тарасенко.

Бородатый мужчина в наручниках с синяками на лице — тридцатилетний уроженец Оренбурга Дмитрий Юрманов. Внятно объяснить правоохранителям, зачем он открыл огонь в центре Петербурга он так и не смог.

«Понимаешь, я просто вот здесь стоял, они такие все давай-давай, я просто поднял и говорю: буду стрелять», — утверждает при задержании мужчина.

В объектив камер наблюдения попали сначала попытка выяснить отношения, а затем и момент когда Юрманов достал пистолет. Первую пулю он отправил в левое плечо своего оппонента.

«В районе десяти часов я услышала громкие звуки, похожие на выстрелы, как оказалось это действительно выстрелы. На самом деле я даже не поняла что произошло и побоялась выходить на улицу», — рассказала очевидица события.

Первой жертвой задержанного стал Гела Беридзе — он работает администратором в одном из местных баров. После выстрела молодой человек попытался убежать, но получил еще две пули — в спину и бедро.

Когда началась стрельба посетители баров и просто прохожие бросились врассыпную. Те кто не успел убежать — спрятались в ближайших ночных заведениях. А также здании малого драматического театра — там как раз закончился спектакль.

Но Юрманова это, кажется, только раззадорило. Следующий выстрел из травматического пистолета получил Алириз Ашуров. Сотрудник МЧС хотел хотел применить перцовый баллончик, чтобы остановить буйного посетителя. Но Юрманов оказался проворнее. Стрелял пока не опустела обойма, последняя пуля попала в ногу случайному прохожему.

Через несколько минут Юрманова задержал охранник одного из баров. В это время пострадавших увозили на скорой. Двоих из них экстренно прооперировали. Позже выяснится, что ранения они получили из пистолета Grand Power.

Было ли у Юрманова разрешение на оружие, выяснит следствие. Известно что в 2015-м он был осужден на два с половиной года по статье «Грабеж». В Петербург Юрманов переехал три года назад.

После задержания Юрманова доставили в 28-е отделение полиции. По факту стрельбы уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Уроженцу Оренбурга грозит реальный срок — до семи лет лишения свободы.