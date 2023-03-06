Маршал рассказал о желании сына стать добровольцем СВО: «Я военный человек, а он мой сын»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Отец и сын вместе изъявили о желании встать на защиту Донбасса, но оба получили отказ в военкомате по разным причинам.

Заслуженный артист РФ Александр Маршал рассказал о решении 25-летнего сына Артема Минькова встать на защиту Донбасса в качестве добровольца. По словам отца, о таком желании молодой человек изъявил с первых дней спецоперации и не прятался от повесток в период частичной мобилизации. Однако в военкомате он получил отказ — добровольцем Минькова не взяли из-за травмы колена, которую он получил во время службы в армии.

«Я военный человек, а он мой сын. Как это — чтобы он не пошел служить, а мне потом говорили: „Ты отмазал“? Так не будет!» — сказал Александр Маршал в эфире НТВ.

Парень, как и его отец, делом жизни выбрал музыку. От воинского долга не уклонялся, прошел подготовку в спецназе, а на гражданке занимался творчеством. Он известен как рэпер TRILLA — Миньков не хотел, чтобы его сравнивали со знаменитым папой, поэтому выбрал отличный жанр и псевдоним. В последние годы он также пробовал свои силы в стиле поп-панк.

Отправиться на защиту Донбасса хотел и сам Маршал, но при обращении в военкомат тоже получил отказ, правда из-за возраста. Как сын и внук офицеров артист не может остаться в стороне. Он считает своим долгом быть рядом с бойцами, поэтому помогает морально — дает концерты в воинских частях. На одном из представлений певца сопровождал сын. Артем Миньков сказал тогда пришедшим военнослужащим, что если его категория будет нужна армии, он с готовностью отпрвиться на передовую.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию.