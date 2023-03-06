В США рассказали, что украинские чиновники готовят население к сдаче Артемовска

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Западные эксперты отмечают, что российские бойцы занимают верные позиции как вокруг Артемовска, так и в самом городе.

Несмотря на громкие заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске (украинское название — Бахмут), население уже начали готовить к сдаче города. Об этом говорится в статье обозревателей американской газеты The New York Times Мэтью Мпоука Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера.

«В прошлом месяце Владимир Зеленский пообещал, что Украина не откажется от Бахмута, назвав его „нашей крепостью“. Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что киевские власти признали, что вокруг Артемовска «сжимается кольцо». Такого же мнения придерживается и военный аналитик, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. Он указал, что российские силы «медленно, но верно» начали занимать позиции как вокруг Артемовска, так и в нем самом.

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На днях газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что украинская армия потеряла несколько наиболее подготовленных подразделений в боях за Артемовск. Также сообщалось, что украинское руководство уже приказало своим военнослужащим немедленно покинуть город.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные практически полностью окружили Артемовск.