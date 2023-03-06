Уставшая от критики Седокова признала себя толстой: «За свое тело мне не стыдно»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / AnnaSedokova; 5-tv.ru

Экс-солистка «ВИА Гры» удивлена, что ее якобы лишний вес обсуждает и осуждает «весь интернет».

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выступила в личном блоге с видеообращением к пользователям сети — официально признала себя толстой, чтобы все неравнодушные, обсуждающие ее фигуру, наконец успокоились.

Один из выходов артистки в свет спровоцировал бурную реакцию — ее едва заметный живот в комментариях хейтеров превратился в «лишний вес», «свисающий жир», «звезда за собой не следит» и так далее.

Седокова призналась, что больше была удивлена не обвинению в неидеальности, а количеству выступивших с критикой людей. В современном мире, отметила исполнительница, просто смешно оскорблять человека за его внешность, никто не обязан соответствовать стандартам подиумов, поскольку само понятие «стандарт красоты» отмирает как рудимент.

«Сегодня утром я прочла во всем интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали. И первой моей стадией было отрицание. Я не такая! Но я такая. Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик. Я хожу в зал, занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Но я такая! И я порядком устала от того, что в 2023 году женщину осуждают за ее же тело!» — заявила Седокова.

По мнению певицы, не ей должно быть неловко за лишние килограммы. Субъективно лишние. Происходящее должно в первую очередь смущать людей, что денно и нощно выискивают изъяны у других, публикуют «обличительные» фото, пытаются унизить человека за внешность, которую, к слову, не выбирают.

«Мне стыдно за тех, кто лайкает это. Стыдно за тех, кто поддерживает это. У нас миллионы женщин не имеют совершенные формы. И что? От этого они перестают быть прекрасными и желанными? Нет, категорический нет! А за свое тело мне не стыдно и никогда больше не будет!» — заключила артистка.

Анна Седокова — 40-летняя многодетная мама. Ее старшей дочери Алине 18 лет. Знаменитость активно выступает, выпускает новые песни и клипы, занимается бизнесом и ведет блог. Она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше ее на десять лет.

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