Супруга Байдена отвергла идею проверить умственные способности мужа

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Первая леди США указала, что недавний график поездок Байдена свидетельствует о его выносливости.

Супруга президента США Джо Байдена — Джилл — сочла нелепой идею проверить его умственные способности. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Смешно», — сказала Джил, отвечая на соответствующий вопрос.

Первая леди отбросила опасения по поводу возраста своего мужа, сославшись на то, что его недавний график поездок свидетельствует о его выносливости.

«Сколько 30-летних могли поехать в Польшу, сесть на поезд? Проехать еще девять часов, поехать на Украину, встретиться с президентом Владимиром Зеленским?» — сказала она.

Ранее бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Никки Хейли предложила проверять умственные способности возрастных политиков, однако в Белом доме такую идею не оценили.

Опасения не раз высказывал и бывший врач Белого дома Ронни Джексон. В феврале он назвал угрозой для США состояние Байдена, указав на снижение когнитивных функций американского лидера.

При этом нынешний лечащий врач Байдена — Кевин О’Коннор — назвал его «энергичным 80-летним мужчиной», здоровье которого позволяет полностью выполнять обязанности президента США без каких-либо исключений и послаблений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден сбежал от вопросов журналистов перед отпуском.