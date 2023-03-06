Боевая работа расчетов «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»: лучшее видео из зоны СВО за день Сегодня, 6:00 Виктория Алакоз 43 43

Фото, видео: © РИА Новости / Красильников Станислав; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы в ходе проведения СВО подавляют противника и помогают в продвижении российских сил.