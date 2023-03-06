Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье ликвидирован

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Никто не пострадал.

Пожар на коксогазовом заводе «Мечела» в городе Видное Московской области ликвидирован. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар разгорелся на разделительной колонне в отделении улавливания завода поздним вечером в воскресенье. Сообщалось, что до этого был взрыв в цеху. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, в 00:02 мск пожарные ликвидировали открытое горение. К тушению было привлечено 87 человек и 29 единиц техники.