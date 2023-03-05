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По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Крупный пожар произошел на «Московском коксогазовом заводе» в Видном. По данным 5-tv.ru, до этого произошел взрыв в цеху.

Завод расположен по адресу: Белокаменное шоссе, 13. Сведений о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике сгорел завод по производству пластиковых изделий.