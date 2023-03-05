Умер призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо

Фото: cskabasket.ru Сайт баскетбольного клуба ЦСКА

Липсо был одним из символов ЦСКА в 60-х.

На 83-м году жизни скончался советский и эстонский баскетболист, двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо. Об этом сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

«Не стало великого экс-игрока нашей команды Яака Липсо. Липсо — один из символов ЦСКА 60-х», — сообщили в пресс-службе, не уточнив причину смерти спортсмена.

В баскетбольном клубе также выразили соболезнования родным и близким Липсо.

В 1964 году баскетболист стал призером Олимпийских игр в составе сборной СССР, завоевав серебряную медаль. В 1968 году спортсмен получил еще одну медаль на Олимпийских играх — бронзовую.

Также за свою карьеру в составе сборной СССР он стал чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.