Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пожаловалась на беду: «Мне очень плохо»

Фото: Instagram* / ermolaevanelly

Брюнетка попросила поклонников не лезть ей в душу.

Подписчики звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой в недоумении от того, что происходит с их любимицей. Недавно девушка поделилась кадрами со съемочной площадки и грустным комментарием о мыслях и ощущениях, которые ее «душат», а теперь и вовсе выложила ролик, где плачет навзрыд. При этом Ермолаева не объясняет причины своего эмоционального состояния.

«Я не хочу рассказывать, хочу просто жить дальше. Пожалуйста, не пишите мне. Мне сейчас все это нужно принять и прожить. Мне очень плохо. Но это не просто так!» — заявила Ермолаева.

Ведущая призналась, что не хочет раскрывать душу, но понимает, что «должна что-то сказать» поклонникам. Также Ермолаева говорит, что обязательно справится с ситуацией.

Зрители начали тут же делиться догадками, что же могло произойти с телеведущей. По одной из версий, Ермолаева рассталась с возлюбленным, по другой — беда случилась с домашним питомцем — свинкой, которую она подарила сыну на день рождения.

Нашлись и те, у кого странное поведение телеведущей вызвало откровенное раздражение. В комментариях поклонники обвинили Ермолаеву в «интригах на публику» и наигранных слезах в попытке подогреть интерес к собственной персоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель обвинила мужа в избиениях. По ее словам, Дмитрий Дмитриенко душил ее при детях.

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