Шольц заявил о готовности Запада дать Киеву гарантии после окончания конфликта

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Политик заявил, что западные партнеры не намерены принимать какие-либо решения по урегулированию ситуации за Украину.

Запад готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но только после завершения конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN.

«Мы готовы организовать определенного рода гарантии безопасности для этой страны после наступления мира. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что страны Запада не намерены принимать какие-либо решения по урегулированию конфликта за Украину.

Накануне телеканал ZDF сообщил, что президент США Джо Байден поблагодарил Шольца за помощь Киеву во время визита немецкого канцлера в Вашингтон. Хозяин Белого дома особо отметил то, что немцы, несмотря на все трудности, «отвернулись от российских энергетических ресурсов». Шольц, в свою очередь, заявил, что очень рад быть полезным для Белого дома, и поблагодарил Байдена за прием.

При этом в Бундестаге Шольца освистали и высмеяли после заявления о достижении Германией «энергетической независимости» от России и обещания увеличить расходы на оборону.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «секретном плане» Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с целью надавить на Украину и ускорить начало мирных переговоров с Россией.