В Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Причина срочного приземления пока неизвестна.

В аэропорту Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет. По данным 5-tv.ru, это Ту-22. Причина пока неизвестна. На месте дежурят экстренные службы.

Посадка ожидается через 10 мин. По некоторым данным, на самолете мало топлива.

В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт работает штатно, никаких аварийных посадок нет.

По данным от источника на 20:33, посадка Ту-22 прошла без происшествий, из-за инцидент задержано несколько рейсов, но в целом аэропорт работает в штатном режиме.