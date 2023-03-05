Гармаш объяснил успех фильма «Чебурашка» в прокате

Фото: Кадр из к/ф « Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 г.

Актер поделился эмоциями от работы над самой кассовой российской картиной.

Фильм «Чебурашка» получился семейным кино, успех которого наглядно демонстрирует количество посмотревших его зрителей. Об этом заявил исполнитель главной роли в картине, народный артист РФ Сергей Гармаш.

«Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя — такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат», — сказал Гармаш РИА Новости.

Актер добавил, что ему понравился процесс съемок фильма, который, по его словам, проходил интересно и профессионально — к работе над картиной была привлечена прекрасная творческая группа, а съемки проходили в Сочи и Кисловодске.

В свою очередь актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее буквально в пух и прах разнес «Чебурашку», заявив, что фильм отрицательно влияет на формирование мировоззрения у ребенка.

По словам Певцова, в картине нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, а, кроме того, в нем прослеживается трансгуманистическая идеология.

Также актер и политик сравнил фильм с отравленной конфетой в красивой обертке и отметил, что в «Чебурашке» больше западного, чем российского, но этого многие не замечают.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более пяти миллиардов рублей. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко, а роли исполнили известные актеры: Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как кинокритик Сергей Сычев объяснил успех в российском прокате фильма «Чебурашка».