Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как оказался под огнем ВСУ

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Это произошло во время посещения расположения бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром.

Известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил, что попал под обстрел в Донецкой Народной Республике во время посещения бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — сообщил журналист.

Владимир Соловьев также выразил уверенность, что российская военная контрразведка обязательно установит, откуда украинская сторона узнала о перемещениях съемочной группы.

В ноябре 2022 года под обстрел ВСУ попала также и телеведущая Юлия Барановская во время посещения Донбасса. Журналистка регулярно посещает ДНР и снимает репортажи о спасенных жертвах украинской агрессии. Вообще, журналисты часто становятся целью украинских националистов. Зачастую даже во время съемок в городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военкор «Известий» Александр Сафиулин попал под обстрел ВСУ вместе со съемочной группой.