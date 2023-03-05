Юлия Ефременкова опубликовала фото с одним из недоношенных сыновей-близнецов

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Знаменитость заботится о том, чтобы в сети не появлялись лица ее малышей, поэтому тщательно скрывает их от сглаза под стикерами

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова подробно делится личной жизнь в своей социальной сети. Полгода назад она стала мамой недоношенных близнецов и с тех пор рассказывает о трудностях их взросления и счастливых моментах материнства.

Малыши активно растут и набираются сил, несмотря на частые болезни. Экс-участница телестройки уже учит детей сидеть. В личном блоге она опубликовала снимок, на котором один из сыновей расположился у нее на коленях во время бьюти-процедуры.

Юлия Ефременкова предстала перед подписчиками с одним из сыновей-близнецов. Instagram* / efremenkovvvva

Звезда «Дома-2» подарила своему избраннику Мондезиру Свет-Амуру сыновей в сентябре прошлого года. Мальчики появились на свет недоношенными и до сих пор не могут догнать сверстников. Тем не менее, родители вкладывают в детей все самое лучшее, чтобы они быстрее наверстали упущенное.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившую певицу Ольгу Орлову заподозрили в злоупотреблении спиртными напитками.

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