В Армении и Азербайджане сообщили о перестрелке Нагорном Карабахе

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

По предварительным данным, в перестрелке погибли трое карабахских полицейских.

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка, известно о жертвах и раненых. Официальные ведомства Азербайджана и Армении уже обвинили друг друга в провокации.

Так, Минобороны Азербайджана утверждает, что его подразделения пытались остановить и проверить автомобиль, якобы осуществляющий незаконные военные перевозки по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу из Армении на территорию Азербайджана.

«Противоположная сторона открыла огонь. В результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые», — цитирует военное ведомство Sputnik Азербайджан.

При этом азербайджанская сторона возлагает полную ответственность за инцидент на военно-политическое руководство Армении.

В свою очередь МИД Армении заявляет об атаке азербайджанской диверсионной группы на УАЗ, в котором находились четверо карабахских полицейских, ехавших по служебным делам. Утверждается, что при них были только документы и табельное оружие.

Заявления азербайджанской стороны о якобы незаконных военных перевозках в Ереване назвали «абсурдом», а сам инцидент — «спланированной высшим руководством Азербайджана провокацией».

По данным Sputnik Армения, в перестрелке погибли трое находившихся в машине полицейских, еще один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Также сообщается, что место происшествия сейчас изучают дислоцированные в регионе российские миротворцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обращение в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе.