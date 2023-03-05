«Я этим не горжусь»: Алексей Воробьев откровенно заговорил про жену и детей

Алексей Воробьев сообщил, что до сих пор не женился и не завел детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певец сосредоточился на карьере и своих проектах. Как это сказывается на его личной жизни?

Певец и актер Алексей Воробьев поделился подробностями своей личной жизни. Оказалось, что 35-летний артист по-прежнему одинок, несмотря на слухи о его быстро меняющихся партнершах.

«Я этим не горжусь. Это просто то, какой я. У меня нет ни жены, ни детей. Не вижу смысла это скрывать. Если это случится, я сам раструблю всем», — заявил Воробьев в эфире программы на одном из федеральных каналов.

Кажется, певец совсем не переживает по этому поводу и посвящает все свое время карьере. К тому же, как он отметил, последний раз сердце ему разбивали в 19 лет. Повторять этот опыт Алексей не хочет.

«Больше никто не смог подобраться ко мне так близко, чтобы заставить меня плакать. Огорчиться? Да. Переживать? Да. Но разбить мне сердце — нет», — с гордостью сказал артист.

Уже в новой жизни, став популярным, Воробьев строил отношения с несколькими знаменитыми девушками: Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной, Викторией Дайнеко, Натальей Зубаревой. С последней певцу даже приписывали тайную свадьбу, но пара опровергла слухи, а потом и вовсе развалилась. Сейчас Зубарева встречается с 25-летним бизнесменом, который тратит на нее миллионы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Воробьев высказался о кризисе среднего возраста.