Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Результативными действиями отличились бойцы «Южной» группировки российских войск.

Потери украинских боевиков на донецком направлении за минувшие сутки превысили 210 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены военнослужащими «Южной» группировки войск. Кроме живой силы противник потерял боевую машину пехоты, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30.

Также были уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Тоненького и Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР). А возле Николаевки была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в самом центре Донбасса практически затянулась петля вокруг Артемовска. Украинские боевики уже сами взрывают мосты в городе и на его окраинах, чтобы затруднить продвижение штурмовых групп российских войск.