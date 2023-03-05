ВС РФ уничтожили командный пункт «Азова»* в Запорожской области
Денис Птицын 183
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
Боевики ВСУ понесли серьезное поражение почти на всех направлениях.
В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов»*. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе ежедневного брифинга также сообщили, что в ДНР и Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ.
На южнодонецком, донецком и запорожском направлениях были поражены склады с вооружением ВСУ, а в районе Варваровки Запорожской области уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37.
* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.